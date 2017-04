Appuntamenti e scadenze del 6 aprile 2017

(Teleborsa) –

Giovedì 06/04/2017

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 9 marzo

Giovedì 06/04/2017

Appuntamenti:

BCE – Discorso del Presidente Draghi alla Conferenza organizzata dal Center for Financial Studies at Goethe University, a Francoforte

Giovedì 06/04/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Triboo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Mailup – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Beni Stabili – Assemblea – Risultati di periodo

Banco Santander – Assemblea – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – Assemblea – Risultati di periodo

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea – Risultati di periodo

GPI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Expert System – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cdr Advance Capital – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Space2 – CDA – Risultati di periodo