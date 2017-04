Appuntamenti e scadenze del 5 aprile 2017

(Teleborsa) –

Martedì 04/04/2017

Appuntamenti:

Vertice Internaziona – L’Unione europea, la Germania, il Kuwait, la Norvegia, il Qatar, le Nazioni Unite e il Regno Unito, presenzieranno la “Brussels Conference on Supporting the future of Syria and the region” alla quale parteciperanno oltre 70 paesi

Mercoledì 05/04/2017

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 14 e 15 marzo

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Aziende:

Monsanto – Risultati di periodo

Bed Bath&beyond – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Assemblea – Risultati di periodo

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo

Exor – CDA – Risultati di periodo