Appuntamenti e scadenze del 4 ottobre 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 02/10/2017

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Mercoledì 04/10/2017

Appuntamenti:

Istat – Prezzi delle abitazioni – 2° trimestre

Fed – Discorso di apertura del Presidente della Federal Reserve, Janet Jellen, alla Conferenza della “Community Banking in the 21st Century” a St. Louis

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

49° Giornata del Credito – Si svolge a Roma, a Palazzo Altieri, il convegno “Banche, altri intermediari finanziari e imprese: cosa fare per lo sviluppo del Paese” in occasione della 49a giornata del credito organizzata dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. Interviene il Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi

Aziende:

Danieli & C – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Monsanto – Risultati di periodo

Yum! Brands – Risultati di periodo