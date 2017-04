Appuntamenti e scadenze del 4 aprile 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 03/04/2017

Borsa:

Cina – Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività

Martedì 04/04/2017

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Istat – Conto trimestrale Amministrazioni Pubbliche, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – IV° trimestre

Istat – Prezzi delle abitazioni

Vertice Internaziona – L’Unione europea, la Germania, il Kuwait, la Norvegia, il Qatar, le Nazioni Unite e il Regno Unito, presenzieranno la “Brussels Conference on Supporting the future of Syria and the region” alla quale parteciperanno oltre 70 paesi

BCE – Discorso del Presidente Draghi, a Francoforte, in occasione del lancio della nuova banconota da 50 euro

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Gruppo Waste Italia – CDA – Risultati di periodo

Digitouch – Appuntamento: Conference call con gli analisti