Appuntamenti e scadenze del 3 maggio 2017

Mercoledì 03/05/2017

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Attività istituzionali – Deposizione congiunta di una corona da parte del Presidente Sergio Mattarella e del Presidente della Repubblica Federale Tedesca al Mausoleo Ardeatino. Segue al Quirinale l’incontro con il Presidente della Repubblica Federale Tedesca, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Facebook – Risultati di periodo

Time Warner – Risultati di periodo

Tesla – Risultati di periodo

Estee Lauder – Risultati di periodo

Pioneer – Risultati di periodo

Yum! Brands – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

3d Systems – Risultati di periodo

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Snam – CDA – Risultati di periodo

Risanamento – CDA – Risultati di periodo

Piaggio – CDA – Risultati di periodo

Leonardo – CDA – Risultati di periodo

Gequity – CDA – Risultati di periodo

Cti Biopharma – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Tenaris – Assemblea – Risultati di periodo

Gas Plus – Assemblea – Risultati di periodo

Yoox Net-A-Porter Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Frendy Energy – Assemblea – Risultati di periodo

Triboo – Assemblea – Risultati di periodo

