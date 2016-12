Appuntamenti e scadenze del 29 dicembre 2016

(Teleborsa) –

Martedì 27/12/2016

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Giovedì 29/12/2016

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Scadenze Fiscali:

UNICO 2016 – Termine per la presentazione con ravvedimento del Mod.Unico 2016 la cui scadenza era fissata per il 30 Settembre 2016 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario.