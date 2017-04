Appuntamenti e scadenze del 28 aprile 2017

(Teleborsa) –

Venerdì 28/04/2017

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili del Bollettino Statistico; Ita-coin; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche

Banca d’Italia – Conti finanziari settoriali; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Rapporto sulla stabilità finanziaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Exxon Mobil – Risultati di periodo

McDonalds – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Zucchi – Assemblea – Risultati di periodo

Valsoia – Assemblea – Risultati di periodo

Unipol – Assemblea – Risultati di periodo

Saipem – Assemblea – Risultati di periodo

Rai Way – Assemblea – Risultati di periodo

Parmalat – Assemblea – Risultati di periodo

Nova Re – Assemblea – Risultati di periodo

Luxottica Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Assemblea – Risultati di periodo

Italgas – Assemblea – Risultati di periodo

Immsi – Assemblea – Risultati di periodo

FNM – Assemblea – Risultati di periodo

Eukedos – Assemblea – Risultati di periodo

Enervit – Assemblea – Risultati di periodo

Enav – Assemblea – Risultati di periodo

Campari – Assemblea – Risultati di periodo

Csp Int Ind Calze – Assemblea – Risultati di periodo

CIA – Assemblea – Risultati di periodo

Cofide – Assemblea – CDA – Risultati di periodo

Cir-Comp – Assemblea – CDA – Risultati di periodo

Brioschi – Assemblea – Risultati di periodo

Bonifiche Ferraresi – Assemblea – Risultati di periodo

Boero Bartolomeo – Assemblea – Risultati di periodo

Bialetti Industrie – Assemblea – Risultati di periodo

Beghelli – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Profilo – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Popolare Sondrio – Assemblea – Risultati di periodo

Astm – Assemblea – Risultati di periodo

Stefanel – CDA – Risultati di periodo

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Energica Motor Company – CDA – Risultati di periodo

Cerved Information Solutions – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Assemblea – CDA – Risultati di periodo

Vittoria – Assemblea – Risultati di periodo

Panariagroup – Assemblea – Risultati di periodo

Marr – Assemblea – Risultati di periodo

Landi Renzo – Assemblea – Risultati di periodo

Irce – Assemblea – Risultati di periodo

Interpump Group – Assemblea – Risultati di periodo

Fidia – Assemblea – Risultati di periodo

Esprinet – Assemblea – Risultati di periodo

Emak – Assemblea – Risultati di periodo

Elica – Assemblea – Risultati di periodo

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Avio – CDA – Risultati di periodo

Ansaldo Sts – CDA – Risultati di periodo

GPI – Assemblea – Risultati di periodo

Giorgio Fedon – Assemblea – Risultati di periodo

Enertronica – Assemblea – Risultati di periodo

Elettra Investimenti – Assemblea – Risultati di periodo

Digitouch – Assemblea – Risultati di periodo

Clabo – Assemblea – Risultati di periodo

Casta Diva Group – Assemblea – Risultati di periodo

Bomi Italia – Assemblea – Risultati di periodo

Bio On – Assemblea – Risultati di periodo

Vetrya – Assemblea – Risultati di periodo

Telesia – Assemblea – Risultati di periodo

Siti – B&T – Assemblea – Risultati di periodo

Rosetti Marino – Assemblea – Risultati di periodo

Plt Energia – Assemblea – Risultati di periodo

Piteco – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv France – Assemblea – Risultati di periodo

Modelleria Brambilla – Assemblea – Risultati di periodo

Mc-Link – CDA – Risultati di periodo

Masi Agricola – Assemblea – Risultati di periodo

Lucisano Media Group – Assemblea – Risultati di periodo

Leone Film Group – Assemblea – Risultati di periodo

Iniziative Bresciane – Assemblea – Risultati di periodo

Meridie – CDA – Risultati di periodo

Agatos – CDA – Risultati di periodo

