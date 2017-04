Appuntamenti e scadenze del 27 aprile 2017

(Teleborsa) –

Mercoledì 26/04/2017

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri della difesa a Malta

Giovedì 27/04/2017

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

Giovedì 27/04/2017

Appuntamenti:

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Giovedì 27/04/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo e Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Microsoft – Risultati di periodo

Amazon – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Bristol-myers – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Colgate Palmolive – Risultati di periodo

Ford Motor Company – Risultati di periodo

Sony – Risultati di periodo

Expedia – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Best Union Company – Assemblea – Risultati di periodo

Basicnet – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Profilo – Assemblea – Risultati di periodo

Azimut – Assemblea – Risultati di periodo

Anima Holding – Assemblea – Risultati di periodo

Aedes – Assemblea – Risultati di periodo

Acsm-Agam – Assemblea – Risultati di periodo

Acea – Assemblea – Risultati di periodo

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Sias – Assemblea – Risultati di periodo

Salvatore Ferragamo – Assemblea – Risultati di periodo

Salini Impregilo – Assemblea – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – Assemblea – Risultati di periodo

Poste Italiane – Assemblea – Risultati di periodo

Lventure Group – Assemblea – Risultati di periodo

Italiaonline – Assemblea – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Assemblea – Risultati di periodo

Hera – Assemblea – Risultati di periodo

Gruppo Edit L’Espresso – Assemblea – CDA – Risultati di periodo

Gabetti – Assemblea – Risultati di periodo

Fullsix – Assemblea – Risultati di periodo

Credem – Assemblea – Risultati di periodo

Unipolsai – Assemblea – Risultati di periodo

Toscana Aeroporti – Assemblea – Risultati di periodo

Terna – Assemblea – Risultati di periodo

Dmail Group – CDA – Risultati di periodo

Zignago Vetro – Assemblea – CDA – Risultati di periodo

Tecnoinvestimenti – Assemblea – Risultati di periodo

Tamburi – Assemblea – Risultati di periodo

Saes Getters – Assemblea – Risultati di periodo

Sabaf – Assemblea – Risultati di periodo

Retelit – Assemblea – Risultati di periodo

Reno De Medici – Assemblea – Risultati di periodo

Mutuionline – Assemblea – Risultati di periodo

Fila – Assemblea – Risultati di periodo

Falck Renewables – Assemblea – Risultati di periodo

Exprivia – Assemblea – Risultati di periodo

Eprice – Assemblea – Risultati di periodo

El.En – Assemblea – Risultati di periodo

Centrale del Latte D’Italia – Assemblea – Risultati di periodo

Cad It – Assemblea – Risultati di periodo

Biesse – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Sistema – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Finnat – Assemblea – Risultati di periodo

Ascopiave – Assemblea – Risultati di periodo

Mondadori – Assemblea – Risultati di periodo

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Assemblea – Risultati di periodo

It Way – CDA – Risultati di periodo

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Zephyro – Assemblea – Risultati di periodo

Tech-Value – Assemblea – Risultati di periodo

Tbs Group – Assemblea – Risultati di periodo

Solutions Capital Management Sim – Assemblea – Risultati di periodo

Safe Bag – Assemblea – Risultati di periodo

Primi Sui Motori – Assemblea – Risultati di periodo

Poligrafici Printing – Assemblea – Risultati di periodo

Notorious Pictures – Assemblea – Risultati di periodo

Net Insurance – Assemblea – Risultati di periodo

Mailup – Assemblea – Risultati di periodo

Go Internet – Assemblea – Risultati di periodo

Giglio Group – Assemblea – Risultati di periodo

Gambero Rosso – Assemblea – Risultati di periodo

Expert System – Assemblea – Risultati di periodo

Digital Magics – Assemblea – Risultati di periodo

Blue Financial Communication – Assemblea – Risultati di periodo

Ambromobiliare – Assemblea – Risultati di periodo

Gruppo Green Power – Assemblea – Risultati di periodo

Diasorin – Assemblea – Risultati di periodo

Prelios – CDA – Risultati di periodo

Generali – Assemblea