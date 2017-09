Appuntamenti e scadenze del 26 settembre 2017

(Teleborsa) –

Martedì 26/09/2017

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 19 e 20 luglio

Fed – Il Presidente della Federal Reserve, Janet Jellen, interviene al 59° Meeting dell’Associaione imprenditoriale di Cleveland, sul tema “Prospettive per la crescita: Rivedere i principi fondamentali”

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Danieli & C – CDA – Risultati di periodo

Orsero – CDA – Risultati di periodo

Innova Italy 1 – CDA – Risultati di periodo

Blue Financial Communication – CDA – Risultati di periodo

Assiteca – CDA – Risultati di periodo

Alfio Bardolla – CDA – Risultati di periodo

Nike – Risultati di periodo

