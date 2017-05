Appuntamenti e scadenze del 24 maggio 2017

(Teleborsa) –

Martedì 23/05/2017

Appuntamenti:

Forum PA 2017 – Si svolge al Convention Center “La Nuvola” a Roma l’edizione 2017 del Forum PA

Mercoledì 24/05/2017

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 2 e 3 maggio

BCE – Discorso di apertura del Presidente Draghi alla “First Conference on Financial Stability” organizzata dalla Banca Centrale Spagnola e dal Centro per gli Studi Monetari e Finanziari a Madrid

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Gequity – Assemblea – Risultati di periodo

Class Editori – Assemblea – Risultati di periodo

Bastogi – Assemblea – Risultati di periodo

Mittel – CDA – Risultati di periodo

Yoox Net-A-Porter Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

H-Farm – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Lowe’s – Risultati di periodo

Hp – Risultati di periodo

Tiffany & Co – Risultati di periodo

Guess – Risultati di periodo