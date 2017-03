Appuntamenti e scadenze del 16 marzo 2017

(Teleborsa) –

Giovedì 09/03/2017

Appuntamenti:

Motori – A Ginevra si tiene l’87esima edizione del Geneva International Motor Show

Mercoledì 15/03/2017

Appuntamenti:

IIF G20 Conference – A Francoforte si svolge la 9° IIF G20 Conference “The G20 Agenda under the German Presidency”, organizzata dall’Institute of International Finance, che precede il vertice G20

Giovedì 16/03/2017

Appuntamenti:

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Giovedì 16/03/2017

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

Giovedì 16/03/2017

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Giovedì 16/03/2017

Aziende:

Adobe Systems – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Lufthansa – Risultati di periodo

TAS – CDA – Risultati di periodo

Saipem – CDA – Risultati di periodo

Iren – CDA – Risultati di periodo

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

I Grandi Viaggi – CDA – Risultati di periodo

Enervit – CDA – Risultati di periodo

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Enav – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Credem – CDA – Risultati di periodo

Cattolica – CDA – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – CDA – Risultati di periodo

Openjobmetis – CDA – Risultati di periodo

Exprivia – CDA – Risultati di periodo

Emak – CDA – Risultati di periodo

Banca Ifis – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Bb Biotech – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv Suisse – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA liquidazione annuale – Versamento dell’imposta relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale.

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.