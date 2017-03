Appuntamenti e scadenze del 15 marzo 2017

(Teleborsa) –

Giovedì 09/03/2017

Appuntamenti:

Motori – A Ginevra si tiene l’87esima edizione del Geneva International Motor Show

Lunedì 13/03/2017

Appuntamenti:

Economia e finanaza – Si svolge a Berlino il 12° European Annual Symposium: EU Funds 2017, il più importante evento annuale in tema di fondi europei

Mercoledì 15/03/2017

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Janet Yellen

Banca d’Italia – Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario

IIF G20 Conference – A Francoforte si svolge la 9° IIF G20 Conference “The G20 Agenda under the German Presidency”, organizzata dall’Institute of International Finance, che precede il vertice G20

Aziende:

Oracle – Risultati di periodo

Guess – Risultati di periodo

Toscana Aeroporti – CDA – Risultati di periodo

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Salini Impregilo – CDA – Risultati di periodo

Safilo Group – CDA – Risultati di periodo

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Olidata – CDA – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – CDA – Risultati di periodo

Leonardo – CDA – Risultati di periodo

Italiaonline – CDA – Risultati di periodo

Fullsix – CDA – Risultati di periodo

FNM – CDA – Risultati di periodo

Generali – CDA – Risultati di periodo

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Irce – CDA – Risultati di periodo

Zignago Vetro – CDA – Risultati di periodo

Vittoria – CDA – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA – Risultati di periodo

Saes Getters – CDA – Risultati di periodo

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Reply – CDA – Risultati di periodo

Landi Renzo – CDA – Risultati di periodo

La Doria – CDA – Risultati di periodo

Interpump Group – CDA – Risultati di periodo

Fidia – CDA – Risultati di periodo

Eprice – CDA – Risultati di periodo

El.En – CDA – Risultati di periodo

Dada – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mondo Tv France – CDA – Risultati di periodo