Apple si conferma brand con più valore al mondo

(Teleborsa) – Niente colpi di scena nella classifica dei marchi con maggiore valore: nel 2017 Apple si è infatti confermata regina indiscussa della Best Global Brands list elaborata da Interbrand per il quinto anno consecutivo.

Rispetto al 2016 la Mela Morsa ha incrementato il proprio valore del 3% toccando quota 184,154 miliardi di dollari, seguita a ruota Google con un incremento del valore del 6% a 141,703 miliardi.

Sul gradino più basso del podio c’è un’altra tech company, sempre a stelle e strisce: è Microsoft che, con il quasi +10% di incremento del proprio valore ha raggiunto quota 79,99 miliardi di dollari, scalzando Coca-Cola. Dopo anni di predominio il colosso delle bibite si deve accontentare della medaglia di legno.

Seguono, in ordine, Amazon (64,7 miliardi), Samsung (56,24 miliardi), Toyota (50,2 miliardi) e Facebook (48,1 miliardi). Il social network fondato da Mark Zuckerberg, per la prima volta nella top 10, vince invece il premio speciale di big gainer, ossia di marchio con il maggior incremento di valore in un anno (+48%).

In ottava e decima posizione figurano rispettivamente Mercedes-Benz e IBM.

Il report di quest’anno è stato dominato dalle società tecnologiche, seguite da quelle automotive.

Tra le eccellenze italiane figurano invece Ferrari, Gucci e Prada. Il Cavallino rampante è entrato quest’anno in classifica all’88° posto.