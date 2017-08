Apple pronta a sborsare un miliardo di dollari per i programmi di Hollywood?

(Teleborsa) – Apple pronta a investire un miliardo di dollari per entrare ad Hollywood e produrre contenuti originali? L’ipotesi paventata dal Wall Street Journal che cita fonti interne all’azienda vede il gruppo di Cupertino pronto a diventare un importante avversario sia dei produttori tradizionali che delle nuove società, come Netflix e Amazon .

Secondo il Wall Street Journal Apple potrebbe produrre o acquistare una decina di show televisivi per poi proporli sulla sua piattaforma di musica in streaming oppure in un nuovo servizio video.

Interpellato sui rumors il gruppo fondato da Steve Jobs si è trincerato dietro un secco “NO Comment”.

A Wall Street, il titolo della mela morsa non si scompone e viaggia sui valori della vigilia.