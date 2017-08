Apple in rialzo, c’è attesa per il lancio dell’iPhone 8

(Teleborsa) – Scambia di poco sopra la parità la casa di Cupertino, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,93%.

C’è attesa tra gli investitori per l’evento Apple in programma il prossimo 12 settembre, quando saranno presentati i nuovi iPhone e uno smartwatch, in vista della nuova stagione dello shopping natalizio. Secondo fonti finanziarie, la società di Cupertino potrebbe presentare tre iPhone, di cui due aggiornamenti dei modelli di iPhone 7, lanciati lo scorso anno, e un nuovo smartphone, l’iPhone 8.

L’esame di breve periodo di Apple classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 162 dollari USA e primo supporto individuato a 160,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,6.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)