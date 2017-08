Apertura positiva per Wall Street

(Teleborsa) – Opening bell intonata per Wall Street, che si muove in rialzo ad inizio seduta. Gli investitori, più che alle tensioni sul fronte della Corea del Nord e ai danni di Harvey, sembrano guardare più al versante macro, con le richieste continuative di sussidio scese di 12 mila unità e con i redditi personali che hanno ripreso quota a luglio, mentre i consumi si sono dimostrati ancora una volta in salute.

il Dow Jones avanza a 21.944,84 punti, sulla stessa linea dello S&P-500, che fa un piccolo salto in avanti dello 0,28% portandosi a 2.464,55 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,25%), come l’S&P 100 (0,3%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Materiali (+0,51%) e Sanitario (+0,42%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+0,63%), Verizon Communication (+0,56%) e Caterpillar (+0,51%). Tra i best performers del Nasdaq 100, Mylan (+2,01%), Gilead Sciences (+1,85%), Hasbro (+1,64%) e Biomarin Pharmaceutical (+1,31%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ctrip.Com International, che ottiene -4,72%. Vendite anche su Mondelez International, che registra un ribasso dell’1,18%.