Ansaldo STS, nel 2016 stima ordini in salita

(Teleborsa) – Ansaldo STS annuncia le stime Preliminari di consuntivo 2016 che hanno riportato “risultati molto positivi in un anno di transizione” .

Il portafoglio ordini pari a 6.488,4 milioni di euro sale dell’1,2% rispetto al 2015

Gli ordini acquisiti pari a 1.475,8 milioni di euro mostrano una salita del 10,5% rispetto al 2015.

I ricavi pari a 1.327,4 milioni di euro scendono del 4,1% rispetto al 2015.

Il Risultato Operativo (EBIT) pari a 126,8 milioni di euro scivola del 6,6% rispetto al 2015. L’ Utile Netto pari a 77,9 milioni di euro, – si mostra in calo del 16,3% rispetto al 2015 e pari al 5,9% dei ricavi. La posizione Finanziaria Netta attiva per 338 milioni di euro è in linea con quanto consuntivato nel 2015 (338,7) milioni di euro.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Andy Barr, ringraziando il Consiglio di Amministrazione per il supporto e la fiducia, ha commentato: “Ansaldo STS ha ottenuto ottimi risultati nel 2016. La Società ha compiuto notevoli passi in avanti in due aspetti fondamentali: l’assegnazione di nuovi importanti progetti come Glasgow, Bruxelles e San Ying quale base per una significativa futura crescita nei ricavi; la conferma della nostra reputazione in termini di affidabilità, avendo rispettato milestones contrattuali sui progetti più significativi e complessi. Questi risultati sono ancora più importanti in un anno di transizione”.