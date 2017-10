Ansaldo STS conferma gara metro Riyad, processo in corso

(Teleborsa) – “Ansaldo STS, in consorzio con un altro partner, sta partecipando alla gara per la gestione e manutenzione della Metropolitana di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. La gara, ad oggi, è ancora in corso e non è stata ricevuta alcuna comunicazione riguardante l’esito”.

Lo conferma la stessa società con una nota, a seguito delle notizie di stampa relative alla gara d’appalto per l’Operation and Maintenance della Metropolitana di Riyadh, precisando che “ogni notizia di stampa che affermi il contrario non corrisponde al vero”. E, aggiunge, che “come sempre la Società informerà direttamente e tempestivamente il mercato in caso di aggiudicazione”.