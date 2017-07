Anima, raccolta netta positiva anche a giugno

(Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di giugno è stata positiva per circa 290 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,7 miliardi di euro.

Il totale delle masse gestite a fine giugno 2017 è di oltre 75 miliardi di euro, con un aumento di circa il 5% sul dato di fine giugno 2016.

“Anche il mese di giugno conferma il trend positivo di raccolta e in particolare il recupero del canale retail dove stiamo assistendo ad un ritorno alla normalità anche grazie ai recenti interventi sul settore bancario”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding e Anima Sgr.