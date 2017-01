Anima, pari a 4,6 mld la raccolta netta nel 2016

(Teleborsa) – Positiva la raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di dicembre 2016, per 220 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 4,6 miliardi di euro.

Il totale delle masse gestite a fine 2016 è di circa 72,7 miliardi di euro, con un aumento di circa il 9% sul dato di fine 2015.

“Con il 2016 si chiude un altro anno molto positivo dal punto di vista della crescita organica, trainata dal segmento istituzionale che segna il miglior dato della storia di ANIMA con oltre 5,6 miliardi di raccolta netta, e un segmento retail che invece ha risentito delle numerose incertezze e tensioni che hanno caratterizzato il contesto finanziario. Il risultato del nostro gruppo è il tangibile segno dei continui sforzi volti alla diversificazione dei canali di raccolta, combinati con una spiccata capacità di innovazione di prodotto volta ad intercettare i bisogni della clientela ed i mutevoli contesti di mercato”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr.