Anima, la raccolta positiva a settembre nonostante riorganizzazione partner distributivi

(Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di settembre è stata positiva per circa 85 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 2,5 miliardi di euro.

“I dati – anticipa il gruppo – non registrano il previsto deflusso, avvenuto nei primi giorni del mese di ottobre, di mandati assicurativi

a bassa redditività riferibili ad un unico cliente istituzionale per circa 1,8 miliardi di euro”.

Il totale delle masse gestite a fine settembre 2017 è di circa 76,4 miliardi di euro, con un aumento di circa il 7% sul dato di fine settembre 2016, anche grazie a una performance media ponderata che per i fondi comuni è superiore al 2,2% da inizio anno.

“L’attuale trend di raccolta del nostro Gruppo, pur positivo, risente della fase di trasformazione organizzativa e industriale che sta riguardando i nostri principali partner distributivi. Continuiamo con successo a lavorare per generare performance per la clientela

anche in un contesto di tassi da tempo e ancora per il prossimo futuro strutturalmente vicini allo zero, risultato ancora più apprezzabile nell’ambito della gestione di portafogli caratterizzati dalla forte richiesta di protezione del capitale investito”, ha commentato

Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr.