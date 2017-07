Anima Holding, raccolta semestre positiva per 1,7 miliardi

(Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo Anima nei primi sei mesi del 2017 è stata positiva per circa 1,7 miliardi di euro; il totale delle masse gestite a fine giugno ha superato i 75 miliardi di euro (a fronte dei 72,7 miliardi di euro a fine dicembre 2016).

Le commissioni nette di gestione hanno raggiunto i 103,6 milioni di euro (in calo del 4% rispetto ai 107,5 milioni di euro del primo semestre 2016. I ricavi totali si sono attestati a 119,3 milioni di euro (in calo del 3%) mentre l’utile ante imposte ha raggiunto i 72,9 milioni di euro (in aumento di circa il 3%).

L’utile netto si è attestato a 50,6 milioni di euro (+31%).

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2017 risulta positiva per 207,7 milioni di euro, (192,9 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2016).