Anima Holding: a maggio raccolta positiva per 680 milioni

(Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di maggio 2017 è stata positiva per circa 680 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,4 miliardi di euro. Il totale delle masse gestite a fine maggio 2017 è di oltre 75,1 miliardi di euro, con un aumento di circa il 5% sul dato di fine maggio 2016.

“La raccolta di maggio segna un dato importante grazie al positivo contributo dei segmenti sia retail che istituzionale; il collocamento dei due fondi “PIR” ANIMA Crescita Italia ed ANIMA Iniziativa Italia, che nel mese appena trascorso hanno raccolto circa 200 milioni di euro, ha inciso significativamente sul risultato retail evidenziando ancora una volta la capacità di ANIMA di mettere a disposizione dei propri partner commerciali, con tempestività ed efficacia, soluzioni di investimento atte ad interpretare al meglio le esigenze della clientela” ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding e Anima Sgr.