Anima Holding: a luglio raccolta positiva per 625 milioni

(Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di luglio 2017 è stata positiva per circa 625 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 2,3 miliardi di euro.

Il totale delle masse gestite a fine luglio 2017 è di circa 75,6 miliardi di euro, con un aumento di circa il 6% sul dato di fine luglio 2016.

“Il mese di luglio segna un dato particolarmente positivo per quanto riguarda la raccolta netta del Gruppo grazie a un buon andamento del segmento retail e a un significativo contributo della componente istituzionale che beneficia dell’avvio di alcuni mandati” ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr.