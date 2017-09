ANIEF nella RSU sarà una garanzia per le ricostruzioni di carriera

(Teleborsa) – “L’anno scolastico è iniziato e tutti coloro che hanno superato l’anno di prova, docenti e ATA, hanno diritto a presentare la domanda di ricostruzione di carriera”. E’ il presidente Anief Marcello Pacifico che in un’intervista parla della parità di trattamento tra il personale di ruolo e personale precario, ragion per cui quando si entra di ruolo, si ha diritto alla valutazione per intero di tutto il periodo pre ruolo.

“La domanda si presenta a partire dal mese di settembre ed entro il mese di dicembre affinché nel corso dell’anno scolastico possa essere vidimato dalla ragioneria dello stato e possa quindi essere concesso il famoso aumento, dopo tanti anni di precariato e di stipendio iniziale”.

Fa sapere Pacifico che tutto il periodo pre ruolo deve essere valutato e questo vale sia per il personale docente, sia per quello ATA e quindi invita questi ultimi a non lasciar perdere e a richiedere una consulenza per sapere quanti soldi effettivamente hanno perso e quanti ne potrebbero recuperare per la prosecuzione della carriera e a fare tramite loro, ricorso gratuito.

“E’ importante richiedere la ricostruzione per intero di tutto il periodo di servizio pre ruolo se si è svolto per più di 4 anni – fa sapere il presidente – questa è la nuova frontiera per il personale di ruolo, esortiamo tutti quelli assunti negli ultimi 15 anni, che sono più di 450 mila la metà del personale in servizio attualmente, a richiedere il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di pre ruolo, la Cassazione ha detto di sì, è ora di agire”.