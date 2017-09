Angela Merkel: Cancelliere per la quarta volta

(Teleborsa) – “Non dobbiamo girarci intorno, speravamo in n risultato migliore”: E’ così che Angela Merkel ha commentato le la vittoria alle elezioni tedesche. Dalle parole del cancelliere traspare un velo di amarezza per quella che è già stata definita una vittoria a metà, avendo perso molto in popolarità rispetto alle passate elezioni. Volano invece i populisti di ultradestra e tornano in Parlamento i Verdi.

il partito del Cancelliere Merkel CDU/CSU arriva al 33% confermandosi il primo partito scelto dagli elettori tedeschi, anche se riceve un colpo arretrando rispetto al 2013, quando prese il 41,5%. Il grande sconfitto è il partito socialdemocratico SPD guidato da Martin Schulz che si attesta al 20,5%, mentre all’ultradestra AfD va il 12,6% dei voti.

“Un giorno difficile e amaro per la socialdemocrazia – ha commentato Martin Schulz che aggiunge: “Abbiamo mancato l’obiettivo”. Nonostante la sconfitta, Schulz vuole rimanere leader dell’SPD all’opposizione.

Ora si attende la formazione del nuovo Governo, mentre già si fa il toto Esecutivo. La Merkel potrà formare un governo o con l’SPD – che però non si è detta disponibile ad entrare nella nuova maggioranza – oppure assieme ai Verdi e all’FDP, un partito di centro rientrato in Parlamento.

Gli occhi sono puntati sui mercati che stanno per aprire i battenti, ma ancora di di più i riflettori sono puntati sui nuovi assetti che si vengono a creare in Europa, con i partiti di destra (vedi ultime elezioni in Norvegia) che non rimangono certo a guardare.