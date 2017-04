Andrea Gemma Consigliere ENI: il business sostenibile valorizza i giovani

(Teleborsa) – Cosa vuol dire gestire in modo sostenibile una grande realtà come ENI? Andrea Gemma – Professore di diritto privato e componente del CdA del principale gruppo energetico italiano – ha discusso di corporate governance, competenze, risorse umane e strategie di crescita in contesti complessi e in uno scenario di crisi economica e geopolitica, nello “Spazio Espositivo Tritone” della Fondazione Sorgente Group. L’occasione era l’incontro-dibattito organizzato periodicamente dalla Consulta giovani imprenditori e professionisti del Lazio.

“Ogni impresa è fatta delle persone che vi lavorano; è dunque fondamentale governare la successione generazionale ed assicurare la trasmissione delle competenze e la crescita professionale delle risorse umane in un ambiente di lavoro sicuro” – ha dichiarato Gemma, che ha sottolineato l’importanza del patto tra generazioni, avversando le rendite di posizione e la staticità del capitalismo italiano. Il Consigliere di ENI ha poi ricordato che l’immobilismo limita l’innovazione ed esclude i talenti ed i giovani dai percorsi di crescita e generazione di valore.

Per garantire che un CdA assuma decisioni responsabili è fondamentale comprendere che il ruolo di board member è un “mestiere” che richiede dedizione, tempo, acquisizione di competenze e comprensione delle dinamiche di business. Occorre, secondo Gemma, coinvolgere i giovani con immediatezza dando l’opportunità perché si cimentino con i problemi gestionali: “la costruzione della futura classe dirigente del Paese deve poggiare su forti competenze e capacità di elaborare visioni a tutto tondo, non solo specialistiche, in un ecosistema imprenditoriale ed istituzionale improntato a principi di lealtà, che riconosce il merito come metodo e promuove l’evoluzione dei saperi e la loro trasmissione a vantaggio delle successive generazioni”.

Tra i presenti Elisabetta Maggini, consigliere di amministrazione di ACEA e di Sorgente Group, nonché coordinatrice della Consulta Giovani Imprenditori e Professionisti di Roma e del Lazio, che ha promosso l’incontro.