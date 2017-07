Anche l’indice ISM sorride al terziario americano

(Teleborsa) – In crescita rispetto al mese precedente il settore terziario americano, in linea con quanto indicato dal PMI di Markit. Lo dice l’Institute for Supply Management (ISM), che mensilmente elabora l’omonimo indice.

L’ISM dei servizi si è dunque attestato a 57,4 punti dai 56,9 del mese precedente. Le attese del mercato erano per un dato a 56,5 punti.

Ancora fiacca l’attività di business (che passa a 60,8 dai 60,7 punti), mentre i nuovi ordini accelerano a 60,5 punti dai 57,7 precedenti. Dato negativo invece per l’occupazione, che segue il trend al ribasso rilevato dall’ADP, portandosi a 55,8 da 57,8. La componente dei prezzi sale a 52,1 da 49,2.