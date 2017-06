Anche Frecciargento diventa “Fast”: Bari-Roma-Bari non stop in poco più di 3 ore e mezzo

(Teleborsa) – Il primo “Frecciargento fast” di Trenitalia permetterà agli abitanti di Bari e di altre zone della Puglia un andata e ritorno a Roma in giornata con tutto il tempo per sbrigare incombenze e affari: un veloce viaggio non stop di 3 ore e 34 minuti in direzione Sud-Nord e con 6 minuti in più nella direzione opposta per “rientrare a casa”.

La “novità” in decisa concorrenza all’aereo per la prima volta anche su una lunga percorrenza trasversale Sud-Centro-Sud verrà inaugurata mercoledì 28 giugno con partenza dalla stazione centrale di Bari alle 6,24 del mattino e arrivo a Roma Termini alle 9,58 senza appunto fermate intermedie. Per “rientrare” il Frecciargento fast” lascerà la stazione Termini della capitale alle 18,55 per giungere nel capoluogo della Puglia alle 22,35, sempre senza fermarsi mai.

Prezzi “in linea” con quelli delle altre Frecciargento che collegano più volte al giorno Roma con Bari, spingendosi nel Salento fino a Lecce. Biglietti comprensivi di prenotazione posti disponibili da oggi giovedì 22 giugno attraverso gli abituali canali di vendita Trenitalia acquistabili naturalmente anche on line dal sito www.trenitalia.com