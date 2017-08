ANAS, via libera dal CIPE a contratto programma al 2020 per 23,4 mld

(Teleborsa) – Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 7 agosto 2017 ha dato il via libera allo o schema di contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e ANAS per il 2016-2020.

Il Piano pluriennale degli investimenti ANAS 2016-20 prevede circa 23,4 miliardi di euro, che sommati a circa 6,1 miliardi di interventi in fase di attivazione ed in corso di esecuzione porta il valore totale degli investimenti previsti a circa 29,5 miliardi di euro, di cui circa 21,9 miliardi sono finanziati.

Tra le nuove risorse autorizzate dalla legge di stabilità 2016, sono previsti tra gli altri 3,8 miliardi per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, 2 miliardi per interventi di completamento di itinerarie, 287 milioni per nuove opere e 60 milioni per un fondo progettazione per nuove opere. Viene introdotto il finanziamento di nuovi investimenti tramite corrispettivo a partire dal 2019.