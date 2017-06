Anas, traffico in aumento (+2%) su tutta la rete a maggio

(Teleborsa) – Traffico in crescita a maggio sul campione della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da Anas. L’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del traffico ha infatti registrato un incremento del 2% rispetto al mese di aprile 2017 e dell’1% rispetto a maggio 2016.

Scomponendo il dato all’interno delle macro-aree, il tasso di aumento dei veicoli totali è così distribuito: rispetto al mese precedente, maggio si rivela stabile al Nord, cresce al Centro e al Sud del 2%, in Sicilia e in Sardegna del 3%; anche il confronto con maggio 2016, eccettuata una lieve flessione dell’1% al Nord, mostra segnali positivi con un +1% al Centro, un +2% al Sud, un +3% in Sicilia. Stabile invece la Sardegna.

Spicca decisamente il segmento dei veicoli pesanti, in particolare rispetto al mese precedente, che aveva registrato un calo a causa delle numerose ore di blocchi per le numerose festività: l’aumento su tutta la rete a maggio è del 16%, con un picco del 20% in Sardegna, seguita dalla Sicilia con il 19%. Tengono altrettanto bene anche le aree della penisola: +15% al Nord, al Centro e al Sud. Molto buono anche il confronto con lo stesso mese dello scorso anno: +5% circa su tutto il territorio con una punta massima del 7% raggiunta al Centro e al Sud.

Il Grande Raccordo Anulare di Roma si conferma l’arteria più trafficata della rete Anas: lo scorso venerdì 12 maggio è stato il giorno più trafficato con il passaggio di 166.666 veicoli.