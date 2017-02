Anas sigla accordo per sviluppo infrastrutture in Uruguay

(Teleborsa) – Anas International Enterprise (AIE) rafforza la sua presenza in America Latina. La controllata di Anas ha siglato con l’Ente Nazionale per lo Sviluppo uruguayano un’intesa finalizzata alla costruzione, al miglioramento e all’ampliamento della principale rete stradale nazionale.

Il deal che si basa sulla condivisione del know-how tra le due società, è finalizzato alla costruzione, al miglioramento e all’ampliamento della principale rete stradale nazionale.

Anas International supporterà l’Ente Nazionale per lo Sviluppo uruguayano mettendo a disposizione la propria esperienza tecnica per l’attuazione del piano di miglioramento e ammodernamento della rete stradale nazionale. Al fine di garantire una pronta attuazione dell’accordo, sono già stati definiti gli ambiti specifici di applicazione e sono state identificate le aree per le quali è prevista l’assistenza.