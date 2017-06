Anas rinnova il logo. Cresce la fiducia nell’azienda – sondaggio Ipsos

(Teleborsa) – Anas da oggi cambia logo, più adatto a un’azienda in trasformazione, nel contesto di un percorso di rinnovamento avviato già da due anni e che ancora non si è concluso.

La nuova immagine rappresenta una sintesi del processo d’innovazione e della nuova governance aziendale. Un’evoluzione che tiene conto della grande storia dell’azienda, che gestisce strade ed autostrade, e che l’anno prossimo compie 90 anni.

“Anas – dichiara il Presidente dell’azienda Gianni Vittorio Armani – sta crescendo e continua a crescere: nell’attenzione agli asset infrastrutturali esistenti, nell’impostazione di strategie di lungo termine con una programmazione pluriennale da 23 miliardi di investimenti, nelle risorse professionali, nelle competenze, nell’esperienza internazionale, nell’innovazione e nella tecnologia”.

Secondo un’indagine condotta da Ipsos tra gennaio e marzo, circa l’80% del campione intervistato tra i principali stakeholder di Anas a livello nazionale, ha espresso fiducia nell’azienda. Circa il 70% ha inoltre dichiarato un netto miglioramento dell’immagine aziendale rispetto al passato.

“La nuova Anas – conclude Armani – è pronta alla sfida posta dal prossimo ingresso nel Gruppo Ferrovie dello Stato, portando con sé un importante know how professionale che consentirà di generare il campione nazionale della mobilità, in grado di guidare la crescita e l’ammodernamento delle infrastrutture, con una forte capacità di sviluppo internazionale”.