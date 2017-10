Anas, piano da 650 milioni per riqualificazione e potenziamento Salaria da Roma ad Ascoli Piceno

(Teleborsa) – Dagli interventi di ripristino dei tratti danneggiati dal sisma alla realizzazione di nuovi tratti in variante, passando per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti, l’ammodernamento degli impianti in galleria e il miglioramento delle intersezioni: Anas ha messo a punto un piano di complessivo di riqualificazione e potenziamento della strada statale 4 “Via Salaria” tra Roma e Ascoli Piceno, per un investimento complessivo di 650 milioni di euro.

Il piano è stato presentato, a Rieti, dal Presidente Gianni Vittorio Armani, alla presenza del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio e dei presidenti delle Regioni Lazio e Marche, Nicola Zingaretti e Luca Ceriscioli.

“La Salaria – ha affermato il presidente Gianni Vittorio Armani – è un’arteria di fondamentale importanza per il Centro Italia perché oltre a collegare Ascoli Piceno con Rieti e Roma, consente numerosi collegamenti locali con centri abitati a forte vocazione turistica. Per questo abbiamo previsto un piano organico e coerente con un rilevante investimento. Questi interventi – ha aggiunto – si inquadrano in un piano di potenziamento e riqualificazione di undici arterie di accesso ai territori interessati dal sisma, del valore complessivo di 2,3 miliardi di euro, finalizzato ad agevolare e accelerare la ripresa economica di questi territori”.

In particolare, il piano prevede sulla strada statale 4 “Via Salaria” interventi per 650 milioni di euro dei quali: 171 milioni per lavori di manutenzione straordinaria; 354 milioni per opere di potenziamento; 97 milioni per interventi di ripristino dei danni subiti a causa del sisma e 24 milioni per l’introduzione di infrastrutture tecnologiche (smart road).

Per l’individuazione delle criticità sono stati analizzati aspetti trasportistici (nodi critici relativi a condizioni di traffico, attraversamento centri abitati ecc.), aspetti connessi alla sicurezza della circolazione (visibilità, incidentalità, ecc.), aspetti infrastrutturali (ponti, gallerie, impianti ecc.) e aspetti idrogeologici. Dei 171 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria, 38 milioni sono già finanziati.

Per quanto riguarda le opere di potenziamento, il piano prevede 7 interventi, tra i quali il raddoppio della carreggiata in due distinti tratti, la realizzazione della variante di Monterotondo Scalo (primo e secondo stralcio), il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti, nonché due interventi già in corso: l’adeguamento del tratto bivio Micigliano-galleria Gola del Velino e la realizzazione della variante Trisungo-galleria Valgarizia.

Si prevede che il completamento dell’opera possa avvenire entro agosto 2018.

Il piano Salaria tiene conto anche degli interventi per il ripristino della viabilità danneggiata dal sisma, che consistono in 63 interventi del valore complessivo di 97 milioni di euro. Per la maggior parte riguardano ponti e viadotti (29 interventi), dissesti idrogeologici (21 interventi) ma anche gallerie, tratti di rilevato e opere complementari.

Infine, il piano prevede infine la realizzazione del progetto “Smart Road” che doterà la Salaria di infrastrutture tecnologiche di ultima generazione con l’obiettivo di fornire servizi, applicazioni e informazioni in tempo reale agli automobilisti.