Anas: parte campagna social sulla A2 Autostrada del Mediterraneo

(Teleborsa) – Parte la campagna social di Anas per far conoscere le enormi potenzialità che la nuova A2 “Autostrada del Mediterraneo” può esprimere, valorizzando gli itinerari religiosi, culturali naturalistici, enogastronomici dei luoghi che percorre.

Fino al 31 marzo sarà possibile partecipare online alla campagna, attraverso i canali Facebook, Twitter e Instagram di Anas, proponendo la propria idea di itinerario, indicando percorsi naturalistici, luoghi culturali e religiosi da visitare e tanto altro ancora da scoprire e da valorizzare.

“Anas ha avviato la campagna social – si legge in una nota – per ascoltare soprattutto il territorio e per arricchire ulteriormente gli itinerari e le località segnalate. Partecipare è semplice: posta il tuo suggerimento e, se vuoi, una foto su Facebook, Twitter e Instagram indicando sempre l’hashtag #ilmioitinerarioA2 e ricordandoti di menzionare sempre @StradeAnas! Fino al termine di marzo raccoglieremo le vostre idee e le migliori saranno inserite sul portale #Italiasifastrada #lenostrestrade #ascoltiamoilterritorio #A2perilturismo”

“E’ un progetto fortemente voluto da Anas – prosegue la nota – con l’obiettivo di valorizzare la bellezza del Mezzogiorno guidando l’automobilista verso una riscoperta consapevole dello straordinario patrimonio turistico e culturale del Sud d’Italia”.

Il percorso di valorizzazione del Mezzogiorno è stato già suddiviso in dieci “Vie”, alcune delle quali saranno richiamate dalla cartellonistica autostradale, in fase di allestimento.