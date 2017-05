Anas-Ferrovie, la commissione Bilancio detta i tempi per la fusione

(Teleborsa) – La fusione tra Anas e Ferrovie dello Stato dovrà avvenire entro 30 giorni dal perfezionamento del nuovo contratto di programma Anas.

Un emendamento alla Manovra, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, fisserebbe così i tempi circoscritti per l’operazione che secondo il Ministro Graziano Delrio potrà far giovare il nuovo gruppo di sinergie per 400 milioni.

La commissione ha approvato anche la norma salva-musei per superare la sentenza del Tar che ha bocciato le nomine di cinque direttori stranieri dei musei fatte dal Ministro Dario Franceschini. Via libera inoltre all’emendamento del Governo per la diffusione di prodotti biologici nelle mense scolastiche e alle norme per la costruzione degli stadi.