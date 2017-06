Amplifon, TIP e Ampliter annunciano collocamento di un pacchetto di azioni

(Teleborsa) – TIP – Tamburi Investment Partners ed Ampliter annunciano il collocamento di azioni Amplifon pari al 3,98% del capitale.

In particolare, TIP ha annunciato la vendita di 3,5 milioni di azioni Amplifon, pari all’1,55% del capitale ed all’1,06% dei diritti di voto. TIP, che detiene complessivamente 9,5 milioni di azioni Amplifon,afa sapere che “tale operazione rappresenta un parziale realizzo del rilevante investimento effettuato in Amplifon nel 2010” e che “manterrà una partecipazione molto significativa in Amplifon” con oltre 6 milioni di azioni in portafoglio.

Contemporaneamente Ampliter NV, società che controlla il 47,38% del capitale sociale di Amplifon ed il 64,05% dei diritti di voto, ha contestualmente avviato il collocamento di 5,5 milioni di azioni Amplifon corrispondenti al 2,43% del capitale sociale della stessa ed all’1,66% dei diritti di voto (esistenti antecedentemente all’operazione).

Tutte le azioni, per un totale di 9 milioni, verranno offerte tramite Morgan Stanley e UniCredit Bank AG, Milano (in collaborazione con Kepler Cheuvreux) in qualità di Joint Bookrunner – ad investitori istituzionali italiani ed esteri attraverso un processo di accelerated bookbuilding.