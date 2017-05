Amplifon pronta a valutare acquisizioni in Europa

(Teleborsa) – Amplifon è pronta a cogliere le opportunità che si presenteranno sul mercato europeo, per crescere per linee esterne. Lo ha affermato l’Amministratore Delegato della società Enrico Vita, durante l’Italian investment conference organizzata da Unicredit.

“Diciamo che la storia di questa azienda è caratterizzata anche da acquisizioni, che quindi fanno parte del dna di Amplifon. Abbiamo una struttura patrimoniale estremamente solida cosa questa che ci permette sicuramente di poter valutare qualsiasi opportunità in termini di acquisizioni che si potrebbero manifestare nel mercato”, ha spiegato Vita.

“I grandi target nel mondo – ha aggiunto – non sono innumerevoli, ma si possono contare sulle dita di una mano. Nel caso l’opportunità si dovesse manifestare noi saremo molto presenti. Farà certamente parte del nostro modo di crescere. I principali target oggi sono in Europa, ma abbiamo possibilità di guardare anche altrove, in particolar modo negli Stati e in Asia”.