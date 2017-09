American Airlines apre il Venezia-Chicago

(Teleborsa) – American Airlines ha annunciato l’apertura del collegamento Venezia e Chicago a partire dal 4 maggio 2018.

La rotta sarà operata con Boeing 787-8 Dreamliner, che offre 28 posti in business class e 198 in economy class, di cui 21 in Main Cabin Extra con circa 18 centimetri di spazio in più, con wifi e intrattenimento garantiti per tutte le classi, per un totale di oltre 3 mila posti settimanali.

La rotta Venezia-Chicago diventa l’ottava operata da American Airlines con l’Italia e si aggiunge al collegamento stagionale già operativo dall’aeroporto della laguna con Philadelphia. La compagnia aerea punta a incrementare il traffico tra Usa e Italia, garantendo al momento 56 voli settimanali.