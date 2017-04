Ambiente, certificati bianchi per i nuovi convogli regionali Trenitalia

(Teleborsa) – Trenitalia ha ottenuto il via libera dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ai Certificati Bianchi relativi ai nuovi treni regionali, che miglioreranno la qualità dei servizi forniti ai pendolari in tutta Italia.

“La qualità energetica e ambientale dei treni che abbiamo selezionato testimonia il ruolo di leadership che Trenitalia ha nel Paese per innovazione e sostenibilità”, sottolinea Barbara Morgante, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo risultato grazie alla professionalità e alle competenze presenti in azienda. Questi nuovi treni consentiranno di risparmiare una gran quantità di energia, un vantaggio per l’ambiente, ma anche per l’azienda, che vedrà ridurre i costi in bolletta e potrà essere più competitiva”.

La società di trasporto passeggeri su ferro del Gruppo FS Italiane è tra i primi consumatore di energia elettrica del Paese e, per far muovere i suoi quasi 8 mila treni al giorno, assorbe una quantità di corrente pari a quella utilizzata dall’intera città di Milano.