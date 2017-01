Amazon, entro il 2018 pronti 100mila posti di lavoro

(Teleborsa) – Assunzioni in arrivo per Amazon.

Il colosso dell’e-commerce ha in serbo oltre 100mila posti di lavoro a tempo pieno entro il 2018. Lo ha annunciato il gigante americano che spiega come negli ultimi cinque anni, Amazon abbia creato oltre 150.000 posti di lavoro negli Stati Uniti facendo crescere la sua forza lavoro dai 30.000 dipendenti del 2011 a più di 180.000 alla fine del 2016.

“Queste nuove opportunità di lavoro riguardano le persone in tutto il Paese e con tutti i tipi di esperienza, istruzione e livelli di abilità:da ingegneri a sviluppatori di software”, spiega Amazon in una nota. “Molti dei ruoli saranno in nuovi centri che sono stati annunciati nel corso degli ultimi mesi e sono attualmente in costruzione in Texas, California, Florida, New Jersey e molti altri Stati in tutto il paese.