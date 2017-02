Amazon cerca 5 mila giovani nel Regno Unito

(Teleborsa) – Amazon crede nel Regno Unito nonostante la Brexit. Il colosso dell’e-commerce americano ha annunciato di voler assumere quest’anno 5.000 giovani a fronte dei circa 19.000 già in forza.

“Le nuove opportunità di lavoro sono per le persone con tutti i tipi di livelli di esperienza, di istruzione e di abilità, dagli sviluppatori di software, ingegneri e tecnici, a coloro che cercano posizioni entry-level e la formazione on-the-job”, recita un comunicato.

In un periodo in cui il lavoro scarseggia, Amazon sta dando un ottimo contributo all’occupazione, annunciando la creazione di 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Europa nel 2017.