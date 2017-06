Altro Bombardier CS300 per airBaltic. L’aereo parteciperà a International Air Show di Parigi

(Teleborsa) – Nuova consegna di Bombardier CS300 ad airBaltic a meno di una settimana dall’esemplare ricevuto da SWISS. Il nuovo CS300 di airBaltic sarà presentato all’International Air Show di Parigi edizione 2017.

“La produzione degli aerei C Series sta accelerando e siamo entusiasti di cominciare il mese di giugno con un’altra consegna – ha annunciato Fred Cromer, President of Bombardier Commercial Aircraft – e la circostanza che ci rende particolarmente orgogliosi è quella di aver consegnato un altro CS300 ad airBaltic che ha già oltre 10 dei nostri nuovi aerei in servizio. Siamo inoltre onorati che questo nuovo aeromobile sarà protagonista dell’International Paris Air Show”.

Immediata la risposta di airBaltic. “Siamo lieti di prendere in consegna il quarto aereo CS300 e siamo lieti di presentarlo accanto a Bombardier a Parigi – ha detto Martin Gauss, Amministratore delegato della compagnia lettone con sede a Riga -. I nostri passeggeri amano volare sugli aerei C Series e siamo entusiasti di integrare un altro CS300 nel nostro network”.

airBaltic sta progettando di aprire almeno 13 nuove rotte con il CS300 nel 2017. La compagnia aerea attualmente opera il CS300 su rotte popolari dalla Lettonia con destinazione Amsterdam, Barcellona, ??Roma, Mosca, Londra, Parigi, Vienna, Atene e Madrid. Bombardier ha consegnato fino a oggi all’aerolinea nord europea 13 aeromobili C Series.