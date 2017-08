Altice sopra la parità dopo l’annuncio di un riacquisto azionario

(Teleborsa) – Composto rialzo per Altice, che si muove con un guadagno dello 0,43% in una piazza di Amsterdam caratterizzata dai ribassi (-0,58%). La compagnia tlc olandese ha annunciato un piano di riacquisto azionario di 1 milardo di euro per il prossimo anno, a decorrere dal 31 agosto 2018.

Il quadro tecnico del titolo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,62 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 18,92. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)