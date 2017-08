Alta tensione in Venezuela: repressa rivolta militare contro Maduro

(Teleborsa) – Alta tensione in Venezuela dove non si placa la violenza che ha macchiato di sangue le elezioni per l’Assemblea Costituente svoltesi il 30 Luglio scorso .

Le elezioni volute da Nicolas Maduro non smettono di provocare violenza. Un funzionario del governo venezuelano ha reso noto che c’è stato un “attacco terroristico” a una base militare nel Paese e sono stati eseguiti numerosi arresti. Una rivolta militare contro il Governo di Maduro che è avvenuto nella base militare di Forte Paramacay, nella città di Valencia

Diverse le versioni ufficiali che parlano di attacchi “terroristici”, mentre media dell’opposizione riferiscono che l’azione non è un colpo di stato ma punta a ristabilire l’ordine costituzionale. Il bilancio parla di almeno un uomo ucciso e un altro gravemente ferito.

Il Presidente Maduro ha dichiarato: “una settimana fa abbiamo vinto con i voti, oggi è stato necessario vincere il terrorismo con le pallottole”.