All’Aeroporto di Trapani decolla “Volare in salute...

(Teleborsa) – Airgest, società di gestione dell’Aeroporto di Trapani, e l’ASP di Trapani hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’assistenza sanitaria ai turisti, atterrati all’aeroporto di Birgi, che necessitano di prestazioni per patologie croniche durante il loro soggiorno in provincia di Trapani.

“Volare in salute”, è lo slogan dell’iniziativa, che prevederà un accesso facilitato per i passeggeri, attraverso una carta dei servizi, alle prestazioni ambulatoriali nei distretti e nei sei ospedali della provincia.

“Offriamo a quei turisti, non solo italiani, che soffrono di patologie croniche e che hanno necessità di effettuare terapie periodiche, di non interromperle e di continuare a eseguirle durante il periodo della vacanza presso le nostre strutture, con un accesso agevolato alle prestazioni, che possono anche essere programmate prima della partenza”, spiega Giovanni Bavetta, commissario dell’ASP.

“Penso alle categorie più fragili, come gli anziani, che è la fascia di turismo che più destagionalizza le proprie vacanze, ma anche ai bambini o alle donne in gravidanza, che potranno viaggiare sapendo di poter contare sulle loro terapie, effettuate secondo il proprio piano terapeutico personalizzato. Non più quindi, come ora, solo l’utilizzo delle nostre strutture e servizi da parte dei turisti per le emergenze che possono accadere durante una vacanza, ma anche la serenità di poter trascorrere un soggiorno che soddisfi i propri bisogni di salute come se fossero a casa loro”, ha concluso.

ASP e Airgest avevano già stipulato negli anni scorsi un protocollo riguardante le emergenze in aeroporto e l’assistenza psicologica ai passeggeri e ai loro familiari, cui ora si aggiunge la nuova offerta.

“Arigest partecipa con vivo interesse all’iniziativa che offre un servizio innovativo ai passeggeri, in un campo come quello della salute ormai sempre più al centro dell’attenzione da parte del turista. Questo è uno degli strumenti che aggiungiamo per migliorare l’offerta turistica in Sicilia”, commenta Franco Giudice, presidente della società aeroportuale.