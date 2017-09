All’Aeroporto di Bergamo il 14° Worhskop IARO

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Milano Bergamo ha ospitato oggi, 26 settembre, il 14esimo workshop di IARO (International Air Rail Organization), organizzazione internazionale dedicata alla promozione delle infrastrutture di collegamento con gli aeroporti basate sul ferro, che ha visto confrontarsi esperti della modalità di collegamento degli aeroporti con la rete ferroviaria.

Al workshop di Bergamo, preceduto nella giornata di lunedì 25 dalle visite all’aeroporto di Malpensa per visionare la nuova stazione ferroviaria al terminal 2 e alla stazione centrale di Milano, hanno partecipato figure del mondo accademico specializzate in Air trasport management e nell’accessibilità su ferro; del mondo aeroportuale rappresentato da IATA e dagli scali di Manchester, Francoforte, Sea per Linate e Malpensa, Genova, SACBO per Bergamo; esponenti degli operatori di servizi e industria ferroviari (RFI, FerrovieNord, Heathrow Express, Flytoget Oslo, Rhonexpress Lione).

I lavori si sono incentrati in particolare sulla realtà di Bergamo e nello specifico sul progetto di collegamento dello scalo con la rete ferroviaria. A tale riguardo, sono stati illustrati gli strumenti pianificazione del collegamento su ferro con l’aeroporto di Bergamo (con l’intervento di Regione Lombardia), la progettazione della infrastruttura (a cura Oneworks, SACBO e RFI), e l’analisi della domanda correlata allo stato e alle prospettive dell’aeroporto di Bergamo (a cura di ICCSAI, Università di Bergamo e SACBO).

Il workshop ha offerto, infine, un momento di confronto delle esperienze già in atto, attraverso l’analisi delle infrastrutture aeroportuali con caratteristiche simili a Bergamo per volume passeggeri e contesti territoriali, da cui trarre elementi da utilizzare per l’ottimizzazione del percorso di sviluppo del collegamento ferroviario.