Alla stazione Roma Ostiense per 2 giorni anche treni in miniatura

(Teleborsa) – Plastici e diorami ferroviari perfettamente riprodotti in scala HO, ovvero 1:87, in mostra alla stazione Ostiense di Roma oggi sabato 20 maggio (15:00-19:00) e domani domenica 21 (10:00-18:00). Un mondo, quello del “modellismo” dei treni in miniatura, che è ben più che un “gioco” e che accomuna centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo coinvolgendo ovunque adulti di ogni ceto sociale.

“Attività”, questa del “fermodellismo”, dai risvolti economici rilevanti che, oltre a bravissimi e “artigiani” dalle incredibili capacità, vede infatti impegnate a livello industriale “case” con realizzazioni sempre più numerose e accurate. La mostra, giunta alla sesta edizione, ideata e organizzata da numerosi modellisti ferroviari, è ospitata all’interno della storica Sala Presidenziale, messa a disposizione da Centostazioni, società del Gruppo FS.

Ingresso gratuito per tutti. Unico requisito, come sottolineano scherzosamente gli organizzatori, è l’avere, almeno una volta nella vita, preso, sognato o parlato di un treno.

Particolarità di questa edizione è che sarà dedicata al ricordo delle vittime delle stragi mafiose del 1992, di cui ricade il 25° anniversario. Per l’occasione oggi sabato 20 maggio, per ricordare Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, alle 15.30 un capo stazione con tanto di fischietto e paletta darà il “via libera” al modellino di un treno storico.

Domani domenica 21 maggio, alle 11, si replicherà la partenza dei modellini messi a disposizione da ciascun Gruppo/Associazione. La mostra è promossa dall’associazione “Treni che passione”, che già nel marzo 2012 aveva allestito un evento simile alla stazione di Roma San Pietro.