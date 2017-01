Alla scoperta di Okinawa con l’aerolinea giapponese ANA

(Teleborsa) – “All Nippon Airways” (ANA) in collaborazione con Okinawa Convention & Visitors Bureau, ha creato un’offerta promozionale che permette di scoprire il fascino di una parte del Giappone ancora non molto conosciuta e in particolare della sua area sub-tropicale: Okinawa, Gruppo principale dell’arcipelago delle Ryukyu. Una catena di isole a sud del “corpo centrale” del Paese, situate tra l’Oceano Pacifico e il Mare della Cina. Isole che si caratterizzano per distese di sabbie bianche, mare cristallino, splendidi fondali dai pesci multicolori, una lussureggiante vegetazione e peculiari tradizioni culturali.

L’arcipelago di Okinawa, noto per lo più solo per episodi terminali della seconda guerra mondiale, tra marzo e giugno 1945 fu infatti teatro della sanguinosa “battaglia di Okinawa” tra le forze statunitensi e quelle giapponesi.

Da Okinawa proviene la famosa arte marziale del karatè, creatosi in seguito alla fusione delle arti marziali cinesi con l’Okinawa-te (all’epoca suddiviso in Naha-te, Shuri-te e Tomari-te).

Le offerte ANA battezzate non a caso “due città al prezzo di una”, prenotabili anche sui voli operati da Lufthansa e SWISS, partner di joint-venture, permettono di scoprire le diverse sfaccettature del Paese del Sol Levante, combinando modernità, tradizione e gastronomia del Giappone con una vacanza mare dal sapore tropicale all’insegna del relax, scegliendo una meta tra le grandi metropoli come Tokyo o Osaka, per poi proseguire verso l’arcipelago di Okinawa.

Info sull’Arcipelago di Okinawa: www.visitokinawa.jp.