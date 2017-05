Alla malese Malindo Air il primo Boeing 737 MAX

(Teleborsa) – Ricevuto dalla compagnia low cost malese Malindo Air il primo Boeing 737 MAX di serie costruito. La consegna è avvenuta nello stabilimento Boeing di Seattle, in Usa, nell’area appunto dedicata al “rilascio” dei velivoli alle aerolinee acquirenti. Si tratta di un B737 MAX 8. La compagnia aerea basata a Kuala Lumpur, in Malaysia, sarà così la prima a mettere il 737 MAX in regolare servizio commerciale di linea.

“Questo aereo cambierà la faccia del single-aisle market (mercato velivoli a corridoio singolo) – ha detto Kevin McAllister, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes – poiché il 737 MAX 8 è il migliore della sua classe, fornisce performance e economia ineguagliabili per i nostri clienti delle compagnie aeree”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Boeing per prendere in consegna il primo Boeing 737 MAX al mondo – ha commentato da parte sua Chandran Rama Muthy, CEO di Malindo Air – in quanto la flotta di Boeing 737NG (Next Generation) ha ben servito Malindo nella sua crescita sin dal 2012 e crediamo che il 737 MAX diventerà il fulcro della nostra flotta. Questi nuovi aerei ci permetteranno di raggiungere ulteriori destinazioni e giocheranno un ruolo fondamentale per offrire tariffe inferiori ai nostri clienti”.

La famiglia B737 MAX è stata progettata per offrire la massima flessibilità, affidabilità ed efficienza nel single-aisle market. Ogni aereo sarà dotato del nuovo Boeing Sky Interior, interni cabina con illuminazione a LED che aumenta, tra l’altro, il senso di spaziosità, oltre a disporre di grandi cappelliere sovrapposte per lo stivaggio dei bagagli a mano. Il 737 MAX è l’aereo più venduto nella storia di Boeing. Ad oggi, ha ricevuto quasi 3.700 ordini per le diverse serie da 87 clienti in tutto il mondo.